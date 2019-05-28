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← В Перми разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

В Полазненском заливе спасатели и волонтеры ищут пропавшую школьницу

На Каме в районе Полазны ведутся поиски пропавшей школьницы. Накануне, 14-летняя девочка и ее приятель гуляли по дамбе. По одной из версий, девочка уронила в реку портфель и пыталась его достать, но ушла под воду. Мальчик бросился ей на помощь, но сам чуть не утонул - его спас местный житель, который проплывал рядом на лодке. Найти девочку не удалось.

Сейчас в Полазненском заливе ведется поисковая операция. На месте работают водолазы краевой службы спасения и волонтеры. 

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 28.05.2019 в 13:43 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

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