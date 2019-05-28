В Перми разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

Пермская полиция разыскивает Давлеканова Сергея Владимировича, 1984 года рождения. Он подозревается в том, что до смерти избил своего знакомого. Последний раз мужчину видели 12 апреля на улице Куфонина. Не имеет постоянного места жительства. На вид 35-40 лет; рост около 170 см; плотного телосложения; волосы темные. Носит бейсболку черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 218-83-11, 89194794354, 89068887412.