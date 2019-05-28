Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

От укусов клещей пострадало уже более 4500 жителей Прикамья

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество человек, обратившихся к медикам по поводу присасывания клеща, достигло 4553 человек, в том числе 927 детей. Из них 1847 человек обратились только за предыдущую неделю. Таким образом, ежедневно в Прикамье клещи кусают более 200 человек. Впрочем, в Роспотребнадзоре отмечают, что обращаемость от укусов клещей не превышает максимальных среднемноголетних значений.

В настоящее время исследование клещей в Пермском крае проводится в 16 лабораториях. По результатам лабораторных исследований: 1,2% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 36,8% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 5,2% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,8% гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Продолжаются акарицидные обработки территории края, на 27 мая они проведены на площади 4170,1 га (94,8% от плана), в летних оздоровительных учреждениях - на площади 418,56 га (52%) от плана.

 

Метки: в Пермском крае, Здоровье, Общество

Опубликовано: 28.05.2019 в 11:41 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

В ночь на 29 мая закроют движение транспорта на Чусовском мосту

В результате падения строительного крана в Перми пострадала крановщица

Обмануть не получится. На дорогах Прикамья появились «умные» камеры

С 1 июня офисы МФЦ начнут принимать заявления в адрес «Теплоэнерго»

Автобусные маршруты №30 и №50 будет обслуживать муниципальный перевозчик

В День города в Перми выступит Владимир Пресняков

Спасшийся при пожаре в конном клубе пёс Бим идет на поправку

Пермяк до смерти избил собственную мать

Сегодня в Перми запустили «цифровых» воздушных змеев


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

Обратите внимание

в Перми

«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов

В рамках Большой книжной ярмарки столицу Прикамья посетил известный писатель Леонид Юзефович.
28.05.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Культура

Вандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаны

Граффитистам может грозить далеко не слава, а лишение свободы на срок до 3 лет.
28.05.2019 в 11:25

Метки: в Перми, Общество

Депутаты обсудят эффективность реализации городских проектов

Пермская городская дума собралась на очередное пленарное заседание.
28.05.2019 в 10:39

Метки: в Перми, Власть

Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

Тренировки будут проходить как в центре города, так и на площадках в районах
28.05.2019 в 10:28

Метки: в Перми, Спорт

В ночь на 29 мая закроют движение транспорта на Чусовском мосту

Проезд по мосту будет закрыт с 00:00 до 04:00 часов
28.05.2019 в 10:19

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

В России

ЕГЭ в прямом эфире

В пунктах сдачи по всему региону кроме наблюдателей за процессом будут следить более 1000 камер.
28.05.2019 в 09:57

Метки: Общество, Образование, в Пермском крае, В России

В Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина

В этом году кубок выиграла команда «ЦСКА», по традиции каждый игрок может на несколько дней привезти награду на свою родину.
27.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Спорт, В России

ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

Сегодня — первый день Единого госэкзамена.
27.05.2019 в 12:45

Метки: в Перми, В России, Образование

«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал

Весь сезон этот уникальный вокальный телепроект держал в напряжении миллионы!
24.05.2019 в 17:20

Метки: В России, Общество

В Перми замечен президентский теплоход

Утром у главного причала Перми замечено особенное судно - борт №1, президентский теплоход Россия.
24.05.2019 в 16:55

Метки: в Перми, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов

От укусов клещей пострадало уже более 4500 жителей ПрикамьяОт укусов клещей пострадало уже более 4500 жителей Прикамья

Вандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаныВандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаны

Оштрафованному из-за собственной инициативы пенсионеру помогли незнакомые людиОштрафованному из-за собственной инициативы пенсионеру помогли незнакомые люди

Депутаты обсудят эффективность реализации городских проектовДепутаты обсудят эффективность реализации городских проектов

Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафонуСегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

В ночь на 29 мая закроют движение транспорта на Чусовском мостуВ ночь на 29 мая закроют движение транспорта на Чусовском мосту

ЕГЭ в прямом эфиреЕГЭ в прямом эфире

По северу края возможны грозыПо северу края возможны грозы

В Перми башенный кран рухнул на жилые домаВ Перми башенный кран рухнул на жилые дома

Край потратит на «Старшее поколение» миллиард рублейКрай потратит на «Старшее поколение» миллиард рублей

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 27.05.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 27.05.19

В результате падения строительного крана в Перми пострадала крановщицаВ результате падения строительного крана в Перми пострадала крановщица

Пермяки привезли 4 медали с чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»Пермяки привезли 4 медали с чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»

«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года

В Пермь привезли хоккейный кубок ГагаринаВ Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина

Обмануть не получится. На дорогах Прикамья появились «умные» камерыОбмануть не получится. На дорогах Прикамья появились «умные» камеры

«Это следствие неподчинения законным требованиям»: в ГИБДД прокомментировали видео задержания таксиста«Это следствие неподчинения законным требованиям»: в ГИБДД прокомментировали видео задержания таксиста

В ГИБДД подвели итоги рейда «Безопасный водитель»В ГИБДД подвели итоги рейда «Безопасный водитель»

В Березниках всё под контролемВ Березниках всё под контролем

С 1 июня офисы МФЦ начнут принимать заявления в адрес «Теплоэнерго»С 1 июня офисы МФЦ начнут принимать заявления в адрес «Теплоэнерго»

Лето близко, но майские грозы расслабиться не дадутЛето близко, но майские грозы расслабиться не дадут

Пойдем домой!Пойдем домой!

Студенты аграрно-технологического университета сняли яркий ролик к старту приемной кампанииСтуденты аграрно-технологического университета сняли яркий ролик к старту приемной кампании

У пермяков могут забрать «Ласточку»У пермяков могут забрать «Ласточку»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную