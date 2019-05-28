От укусов клещей пострадало уже более 4500 жителей Прикамья
Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество человек, обратившихся к медикам по поводу присасывания клеща, достигло 4553 человек, в том числе 927 детей. Из них 1847 человек обратились только за предыдущую неделю. Таким образом, ежедневно в Прикамье клещи кусают более 200 человек. Впрочем, в Роспотребнадзоре отмечают, что обращаемость от укусов клещей не превышает максимальных среднемноголетних значений.
В настоящее время исследование клещей в Пермском крае проводится в 16 лабораториях. По результатам лабораторных исследований: 1,2% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 36,8% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 5,2% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,8% гранулоцитарным анаплазмозом человека.
Продолжаются акарицидные обработки территории края, на 27 мая они проведены на площади 4170,1 га (94,8% от плана), в летних оздоровительных учреждениях - на площади 418,56 га (52%) от плана.
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