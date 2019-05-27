Обмануть не получится. На дорогах Прикамья появились «умные» камеры
На дорогах Пермского края установлено 11 новых камер фото и видео фиксации. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье». Как отметили в ведомстве, часть камер имеют возможность фиксации средней скорости автомобиля на отрезке пути. Это значит, что у водителя не будет возможности снизить скорость до разрешенной перед первой камерой, потом разогнаться сверх допустимого предела, «пролететь» участок и замедлиться перед второй камерой. За такую манеру вождения грозит штраф от ГИБДД.
В частности, новые камеры установлены на объездной дороге Краснокамска и на участке дороги Пермь-Екатеринбург (возле поселка Ергач).
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
С 1 июня офисы МФЦ начнут принимать заявления в адрес «Теплоэнерго»
Автобусные маршруты №30 и №50 будет обслуживать муниципальный перевозчик
В День города в Перми выступит Владимир Пресняков
Спасшийся при пожаре в конном клубе пёс Бим идет на поправку
Пермяк до смерти избил собственную мать
Сегодня в Перми запустили «цифровых» воздушных змеев
В Кизеле будут судить сотрудников управляющей компании - они обвиняются в гибели 5 человек
Компрос в выходные перекрывать не будут
Директору гимназии №4 объявлен выговор за повышенные баллы для девочек
В Перми приставы закрыли кафе за незаконную продажу алкоголя
Добавить комментарий: