Обмануть не получится. На дорогах Прикамья появились «умные» камеры

На дорогах Пермского края установлено 11 новых камер фото и видео фиксации. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье». Как отметили в ведомстве, часть камер имеют возможность фиксации средней скорости автомобиля на отрезке пути. Это значит, что у водителя не будет возможности снизить скорость до разрешенной перед первой камерой, потом разогнаться сверх допустимого предела, «пролететь» участок и замедлиться перед второй камерой. За такую манеру вождения грозит штраф от ГИБДД.

В частности, новые камеры установлены на объездной дороге Краснокамска и на участке дороги Пермь-Екатеринбург (возле поселка Ергач).