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← Автобусные маршруты №30 и №50 будет обслуживать муниципальный перевозчик

С 1 июня офисы МФЦ начнут принимать заявления в адрес «Теплоэнерго»

 

С 1 июня региональный оператор по обращению с бытовым мусором ПКГУП «Теплоэнерго» и краевой МФЦ запускают совместный сервис для приема заявлений от жителей. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, теперь, чтобы подать документы об изменении параметров (площади) помещения, написать заявление о перечислении (возврате) ошибочно оплаченных денежных средств и, при необходимости, изменить данные о собственнике, жителям Пермского края не нужно ехать в офис регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго». Достаточно обратиться в офис МФЦ, взяв с собой необходимые документы, и решить вопросы, связанные с услугой по вывозу ТКО. Напомним, платеж по обращению с ТКО в многоквартирных домах формируется исходя из площади квартиры.

Прием заявлений через офисы МФЦ многократно упростит процесс подачи заявлений. «Обращение с твердыми отходами – это коммунальная услуга. Новая услуга МФЦ сделает процесс изменения данных и перерасчета проще», - пояснили в ПКГУП «Теплоэнерго»

С 1 июня заявления будут приниматься во всех отделениях МФЦ Пермского края. В настоящее время на территории региона действует 53 филиала МФЦ и более двухсот территориально-обособленных структурных подразделений «Мои документы».

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 27.05.2019 в 15:49 в рубрике - Новости T7-inform

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