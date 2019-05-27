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← В День города в Перми выступит Владимир Пресняков

Автобусные маршруты №30 и №50 будет обслуживать муниципальный перевозчик

На аукционы по автобусным маршрутам №30 «Микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и №50 «Улица Гусарова – Станция Пермь-II», которые заменят троллейбусные маршруты №10 и №5, было подано по одной заявке от МУП «Пермгорэлектротранс». Перевозчик по итогам аукциона был признан победителем. Как нам сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, пока автобусные маршруты будут дублировать троллейбусные. Даты ликвидации троллейбусного сообщения по этим маршрутам еще не определена.

Так, автобусный маршрут №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы» с 13 июня будет следовать аналогично троллейбусу №10 по улицам: Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской, Подлесной, шоссе Космонавтов, Пушкина, Островского, Екатерининской, Парковой, Северной дамбе, Уральской и Крупской в оба направления с остановочными пунктами: «улица Куфонина», «микрорайон Парковый», «улица Желябова», «улица Пожарского», «проспект Парковый», «улица Зои Космодемьянской», «Торговый комплекс «Лента», «Парк культуры и отдыха», «печатная фабрика «Гознак» (в обратном направлении дополнен остановкой «манеж «Спартак», «улица Блюхера», «улица Мильчакова», «Автовокзал» (в обратную сторону «Центральный рынок»), «улица Куйбышева», «центр «Муравейник» (в обратную сторону «стадион «Динамо»), «улица Газеты «Звезда», «улица Сибирская», «улица Луначарского» (в обратную сторону дополнен остановкой «по требованию «улица Максима Горького»), «Разгуляй», «Цирк», «площадь Дружбы». 

Автобусный маршрут №50 «Улица Гусарова – станция Пермь-II» с 15 июня в прямом направлении будет двигаться аналогично троллейбусу №5 по улицам Гусарова, Солдатова (в обратном направлении по улице Академика Курчатова), Лодыгина, Куйбышева, Белинского, Комсомольскому проспекту, Ленина с остановочными пунктами: «улица Гусарова», «улица Солдатова» (в обратном направлении «микрорайон Крохалева»), «Геофизика», «Восток-Сервис», «улица Лодыгина», «улица Яблочкова», «улица Обвинская» (в обратном направлении дополнен остановкой «улица Моторостроителей»), «Троллейбусное депо», «Строительный факультет», «Муниципальный дворец культуры», «улица Белинского» (в обратном направлении «улица Смирнова»), «Комсомольская площадь», «кинотеатр «Кристалл», «кинотеатр «Октябрь», «Октябрьская площадь», «ЦУМ», «улица Попова», «улица Борчанинова», «Драмтеатр», «улица Плеханова», «улица Хохрякова», «станция Пермь-II». 

Интервал маршрута №30 в часы пик составит 7-8 минут, маршрута №50 – 5-6 минут.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.05.2019 в 13:22 в рубрике - Новости T7-inform

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