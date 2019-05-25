Сегодня в Перми запустили «цифровых» воздушных змеев
Сегодня Пермский край присоединился к Всероссийской акции "Запуск цифровых воздушных змеев". Флешмоб связан с переходом на цифровое телевещание и отключением аналоговой трансляции федеральных каналов, которое состоится 3 июня. На пермской набережной в небо запустили 22 воздушных змея: 20 - с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания, 1 - с "цифровой бабочкой" и ещё 1 - с названием субъекта. Перед началом запуска змеев прошла "Цифровая зарядка", как символ 100-процентой готовности Пермского края к отключению аналогового телевидения и переходу на "цифру". Напомним, что в Прикамье работает региональная горячая линия по вопросам подключения к цифровому ТВ - 8-800-555-05-53. Также можно позвонить на федеральную горячую линию по номеру: 8-800-220-20-02.
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