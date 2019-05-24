В Кизеле будут судить сотрудников управляющей компании - они обвиняются в гибели 5 человек

В Кизеле перед судом предстанут сотрудники управляющей компании, оказавшие некачественную услугу по обслуживанию общедомового имущества в результате которой погибли 5 человек. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, четверо обвиняемых, занимающие руководящие должности в организации, в период с 2014 по 2018 годы достоверно зная об аварийном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов ведущих в квартиры в доме № 42 по ул. Пролетарская, не организовали выполнение ремонтных работ. В результате разрушения и засоров вентиляционных шахт и дымоходных каналов, а также бездействия подсудимых, в марте 2018 года 5 жильцов дома скончались от острого отравления окисью углерода в своих квартирах.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум или более лицам).Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за совершенные преступления, составляет до 10 лет лишения свободы.