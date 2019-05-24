В Краснокамске вынесли приговор создателю интернет-магазина по продаже наркотиков

В Краснокамске суд вынес обвинительный приговор 33-летнему мужчине за сбыт синтетических наркотиков посредством интернет-магазина. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, на счету злоумышленника два факта преступной деятельности.

Следствием установлено, что в июле прошлого года мужчина создал интернет-магазин, где разместил рекламу о продаже наркотиков синтетического происхождения. Получая заказы в сети, он делал закладки с запрещенным веществом, а затем сообщал покупателю местонахождение тайника. В одном случае ему удалось сбыть 0,27 граммов наркотического средства, в другом ‒ более 1 грамма. После задержания злоумышленника размещенная им в сети Интернет неправомерная информация была удалена.

По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.