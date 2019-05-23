Директор пермской гимназии №4 объяснила завышение баллов для девочек

Гимназия №4 г. Перми, руководство которой уличили в установлении разных проходных баллов для мальчиков и девочек для приема в первый класс, делает так не первый год. Об этом сегодня заявила директор образовательного учреждения Татьяна Дьякова. «Мы это делаем много лет, выравниваем так гендерное соотношение в классе, регулируем набор, потому что гимназия у нас гуманитарная и девочек всегда приходит, как правило, больше, чем мальчиков», - приводит ее слова ТАСС. По словам Татьяны Дьяковой, обучение в возрасте 6-7 лет дается мальчикам сложнее и они показывают более скромные результаты, чем девочки. Накануне стало известно, что администрация учебного заведения установила для мальчиков проходной балл в 65,7, а для девочек - 69,1 балла. Как подчеркнула директор, руководство гимназии ничего не нарушает, зачисление производится в соответствии с документами. Между тем, прокуратура Пермского края инициировала проверку образовательного учреждения. Кроме того, министерство просвещения РФ связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании гимназии в Перми, где завысили проходной балл для девочек, будет детально проверена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

