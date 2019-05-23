В выходные в Перми перекроют движение по Комсомольскому проспекту
Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» проведут очередной этап работ по реконструкции тепловой сети, расположенной на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского. В связи с этим, в пятницу, 24 мая, с 00:00 до 05:30 понедельника, 27 мая, движение транспорта через перекресток по нечётной стороне Комсомольского проспекта будет закрыто. На этот период будет изменено движение общественного транспорта.
Автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» и №60 «ДДК им.Кирова – Попова – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Ленина, Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования, в обратном направлении без изменений.
Троллейбусные маршруты №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» и №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будут укорочены до остановки «Комсомольская площадь».
Всего этим летом на улице Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 метров, с переходом через Комсомольский проспект до улицы Сибирская. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.
В 2019 году энергетики проводят масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах 1-я Красноармейская, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда». Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов.
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