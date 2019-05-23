В Прикамье будут развивать охотничьи хозяйства

В Пермском крае утверждена Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий региона - основополагающего документа охотхозяйственной деятельности. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, это стратегический документ, который определит развитие охотничьего хозяйства в крае на ближайшие 10 лет. В регионе более 14 млн гектаров охотничьих угодий, работает более 200 охотничьих хозяйств. По словам главы региона, это огромные территории, где нужно наладить и ведение хозяйства, и контроль. Главная задача - это рациональное использование угодий. «Охота это целая сфера, которую нужно развивать», - сказал Максим Решетников.

Схема учитывает границы существующих охотугодий и выделяет зоны для создания новых. «Схема охотничьих угодий предполагает проведение комплекса биотехнических мероприятий (подкормка животных, посев полей, улучшение среды обитания и др.). Кроме того, документ предусматривает появление правового основания для проведения аукционов на заключение охотхозяйственных соглашений и привлечения дополнительных инвестиции в отрасль», - пояснил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.

В Пермском крае уже определены территории, которые могут быть переданы в аренду и будут выставлены на аукцион. В целом, охотничьи угодья занимают 90% всей территории региона, зарегистрировано порядка 65 тысяч охотников.