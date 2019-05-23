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24 и 25 мая жителей Перми приглашают на ярмарки
24 и 25 мая в Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Они состоятся в Индустриальном районе на площади возле Дворца культуры им. Гагарина. Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», на ярмарках можно будет приобрести разнообразные сладости, в том числе из ассортимента здорового питания, мясную и молочную продукцию, мед, разнообразные чаи, овощи. Кроме того, будет представлен большой выбор картофеля, многолетних кустарников, рассады и цветов. Также народные мастера представят множество видов сувениров и изделий ручной работы: вышивку, изделия из бересты, натуральной кожи и меха, головные уборы и одежду. Гости ярмарки смогут приобрести товары из металла с гравировкой, а также сделать заказ на ее исполнение.
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