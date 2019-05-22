Доставка для интернет магазинов – цените время и комфорт ваших покупателей

Доставка для интернет-магазинов по России – услуга, которая помогает оценить все преимущества электронной торговли. Этот сервис дает компаниям возможность сократить затраты на транспортное сопровождение покупок, обслуживание и информирование покупателей.

Преимущества заказа доставки для интернет магазинов:

1) оперативность сервиса и гарантии сохранности посылок;

2) отпадает необходимость во взаимодействиях с многочисленными службами доставки;

3) гибкая система оплаты – наличными или картой;

4) 100% законная деятельность с идентифицированными платежами;

5) карта обслуживания охватывает 78 регионов России и более 80% городского населения.

При заказе доставки для интернет магазинов соблюдаются интересы и права покупателей. Работа сервиса организована так, что клиент вместе с заказом получает весь набор сопутствующих и гарантийных документов.

Как организованы связь с покупателем и выдача товаров

В центрах доставки https://b2cpl.ru/delivery функционирует комплексная система взаимодействия с покупателем:

1) call-центр с системой обязательного дозвона;

2) извещение получателя по email;

3) SMS оповещения.

Организованная сеть пунктов выдачи заказов действует по всей России и постоянно расширяется, чтобы жители регионов покупали и получали товары на выгодных условиях.

Для удаленных регионов, небольших городов действует доставка для интернет магазинов через Почту России с наложенным платежом на условиях более привлекательных, чем услуги курьера. При этом система поддерживает отслеживание заказов, платежей и возвратов.

Проверка качества перед оплатой

Служба доставки на дом и пункты самовывоза работают на прозрачных условиях – у покупателя есть возможность:

• до момента оплаты примерить одежду;

• протестировать электронные устройства;

• выбрать только те товары, которые подошли и полностью устраивают.

Другие удобные сервисы

Предусмотрены и другие удобные сервисы, которые способствуют комфорту покупателя и помогают экономить время:

1) sms информирование и сопровождение каждого заказа с указанием стоимости, даты и контактов курьера;

2) система отслеживания посылок;

3) возможность выбора удобной даты и времени приезда курьера;

4) тарифный калькулятор для моментального расчета стоимости покупки и транспортировки.

Сервис доставки для интернет магазинов выгоден продавцу и покупателю. Сочетание скорости обслуживания и доступных тарифов оставляет приятные впечатления у клиентов и укрепляет репутацию интернет-бизнеса.