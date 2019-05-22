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Доставка для интернет магазинов – цените время и комфорт ваших покупателей
Доставка для интернет-магазинов по России – услуга, которая помогает оценить все преимущества электронной торговли. Этот сервис дает компаниям возможность сократить затраты на транспортное сопровождение покупок, обслуживание и информирование покупателей.
Преимущества заказа доставки для интернет магазинов:
1) оперативность сервиса и гарантии сохранности посылок;
2) отпадает необходимость во взаимодействиях с многочисленными службами доставки;
3) гибкая система оплаты – наличными или картой;
4) 100% законная деятельность с идентифицированными платежами;
5) карта обслуживания охватывает 78 регионов России и более 80% городского населения.
При заказе доставки для интернет магазинов соблюдаются интересы и права покупателей. Работа сервиса организована так, что клиент вместе с заказом получает весь набор сопутствующих и гарантийных документов.
Как организованы связь с покупателем и выдача товаров
В центрах доставки https://b2cpl.ru/delivery функционирует комплексная система взаимодействия с покупателем:
1) call-центр с системой обязательного дозвона;
2) извещение получателя по email;
3) SMS оповещения.
Организованная сеть пунктов выдачи заказов действует по всей России и постоянно расширяется, чтобы жители регионов покупали и получали товары на выгодных условиях.
Для удаленных регионов, небольших городов действует доставка для интернет магазинов через Почту России с наложенным платежом на условиях более привлекательных, чем услуги курьера. При этом система поддерживает отслеживание заказов, платежей и возвратов.
Проверка качества перед оплатой
Служба доставки на дом и пункты самовывоза работают на прозрачных условиях – у покупателя есть возможность:
• до момента оплаты примерить одежду;
• протестировать электронные устройства;
• выбрать только те товары, которые подошли и полностью устраивают.
Другие удобные сервисы
Предусмотрены и другие удобные сервисы, которые способствуют комфорту покупателя и помогают экономить время:
1) sms информирование и сопровождение каждого заказа с указанием стоимости, даты и контактов курьера;
2) система отслеживания посылок;
3) возможность выбора удобной даты и времени приезда курьера;
4) тарифный калькулятор для моментального расчета стоимости покупки и транспортировки.
Сервис доставки для интернет магазинов выгоден продавцу и покупателю. Сочетание скорости обслуживания и доступных тарифов оставляет приятные впечатления у клиентов и укрепляет репутацию интернет-бизнеса.
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