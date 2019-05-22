В Перми водитель, скрываясь от ДПС, протаранил 7 машин
Сегодня ночью в Индустриальном районе г. Перми инспекторы полка ДПС, находившиеся на службе, заметили Иж-2126, водитель которого, предположительно, не имеет права на управление транспортным средством. Как рассказали в городском отделе ГИБДД, полицейские предприняли попытку остановить автомобиль, однако мужчина, находившийся за рулем, их требование проигнорировал, превысил скорость и попытался скрыться. У дома 28 по ул. Чердынская водитель не справился с управлением и допустил наезд на семь припаркованных транспортных средств.
Правонарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что 30-летний гражданин никогда не имел водительского удостоверения, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения. В апреле 2019 г. в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. От процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался, в отношении него составлены административные материалы. В результате ДТП водитель и никто из граждан не пострадал.
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