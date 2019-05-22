В Прикамье полицейские нашли детей, сбежавших из дома

В поселке Керчевский Чердынского района полицейские нашли детей, ушедших из дома. 20 мая в дежурную часть обратилась местная жительница, мама 14-летней девочки, которая сообщила, что дочь, выйдя после уроков из школы, не пришла домой. В этот же день в дежурную часть поступило заявление о том, что пропал 9-летний мальчик. В 18:00 он ушел гулять и не вернулся.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Все сотрудники отдела полиции подняты по тревоге и ориентированы на розыск детей. К стражам порядка присоединились волонтеры и местные жители. В течение нескольких часов прочесывался жилой и лесной массивы, исследовались берега водоемов.

В ходе организованных масштабных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили мальчика и девочку в заброшенном доме на территории поселка. Признаков угрозы их жизни и здоровью не установлено. Дети доставлены домой и переданы родителям. Полицейские поблагодарили волонтеров и местных жителей за активное участие в поиске, с родителями и детьми проведена профилактическая беседа.