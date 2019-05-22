23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка
В четверг, 23 мая, в Перми на площади у Театра-Театра в специально возводимом павильоне откроется Большая книжная ярмарка. В течение 4 дней свои книги представят 60 издательств со всей страны. На ярмарке будут представлены гуманитарная и образовательная литература, современная литература на русском языке, книги по истории России и русской революции, деловая литература, литература для детей и юношества, «Литературная Пермь» - книги о Перми и Пермском крае, книги авторов, связанных с Пермским краем. В рамках деловой программы выставки состоятся: Фестиваль детской прессы «Медиаход», поэтический фестиваль «Компрос», творческие встречи с писателями, презентации книжных новинок, мастер-классы для детей и мероприятия профессиональной тематики для сотрудников учреждений культуры и образования.
Время работы:
23–25 мая: 11:00–19:00
26 мая: 11:00–17:00
Вход свободный. С программой Большой книжной ярмарки можно познакомиться здесь.
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