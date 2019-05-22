Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху

23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка

В четверг, 23 мая, в Перми на площади у Театра-Театра в специально возводимом павильоне откроется Большая книжная ярмарка. В течение 4 дней свои книги представят 60 издательств со всей страны. На ярмарке будут представлены гуманитарная и образовательная литература, современная литература на русском языке, книги по истории России и русской революции, деловая литература, литература для детей и юношества, «Литературная Пермь» - книги о Перми и Пермском крае, книги авторов, связанных с Пермским краем. В рамках деловой программы выставки состоятся: Фестиваль детской прессы «Медиаход», поэтический фестиваль «Компрос», творческие встречи с писателями, презентации книжных новинок, мастер-классы для детей и мероприятия профессиональной тематики для сотрудников учреждений культуры и образования.

Время работы:
23–25 мая: 11:00–19:00
26 мая: 11:00–17:00

Вход свободный. С программой Большой книжной ярмарки можно познакомиться здесь.

Метки: в Перми, Общество, Анонс, Образование, Культура

Опубликовано: 22.05.2019 в 14:36 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху

Просроченные продукты, овощи с плесенью. Прокуратура проверила, как кормят детей в детсадах, школах и больницах Прикамья

В воскресенье на Парковом перекроют движение транспорта

В Перми приставы арестовали 107 бордюрных камней

В июне в Перми изменится расписание автобусных маршрутов №23 и №71

Из Перми отправился «цифровой» автопробег

В Перми прокуратура потребовала закрасить на фасадах зданий рекламу наркотиков

В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку

Если наступит жара, в Прикамье ограничат движение большегрузов

Под Соликамском столкнулись два автобуса


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху

Обратите внимание

в Перми

«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать

Энтузиазм и стремление здесь поощряют, а работникам предоставляют полный соцпакет.
22.05.2019 в 14:57

Метки: в Перми, Общество

Погоня за нарушителем закончилась ДТП с переворотом

Очевидцы говорят о трех экипажах ДПС, которые пытались остановить машину лихача.
22.05.2019 в 14:37

Метки: в Перми, Общество

23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка

В ней участвуют 60 издательств со всей России
22.05.2019 в 14:36

Метки: в Перми, Общество, Анонс, Образование, Культура

Арнольд Райник отмечает юбилей

30 лет назад именно с его подачи в Перми появился первый театр немецкого танца «Ляллен».
22.05.2019 в 14:12

Метки: Культура, Общество, в Перми

В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху

«Прямая линия» будет работать 24 мая с 11 до 12 часов
22.05.2019 в 13:47

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс

В России

На «Сибур-Химпром» будут производить экологичный и прочный пластификатор

Инвестиции в проект составили почти 7 млрд рублей. Для России это очередной проект по импортозамещению в нефтехимической отрасли.
22.05.2019 в 09:46

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»

Открылся Дягилевский фестиваль - 2019. На ближайшие 11 дней город превратится в одну большую концертную площадку, настоящее место силы.
21.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Культура, В России

В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку

Убийство юноша совершил 1 мая, после чего ударился в бега
21.05.2019 в 15:57

Метки: В России, в Перми, Преступления

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак проведет ряд совещаний в Перми и Березниках.
21.05.2019 в 13:03

Метки: В России, в Перми, Власть

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

В Пермском крае к большим российским соревнованиям присоединились около 5 тысяч человек.
20.05.2019 в 17:59

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать

Погоня за нарушителем закончилась ДТП с переворотомПогоня за нарушителем закончилась ДТП с переворотом

23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка

Арнольд Райник отмечает юбилейАрнольд Райник отмечает юбилей

В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыхуВ приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху

Просроченные продукты, овощи с плесенью. Прокуратура проверила, как кормят детей в детсадах, школах и больницах ПрикамьяПросроченные продукты, овощи с плесенью. Прокуратура проверила, как кормят детей в детсадах, школах и больницах Прикамья

Последний звонок как передышка перед ЕГЭПоследний звонок как передышка перед ЕГЭ

Как зарегистрировать садовый или жилой дом?Как зарегистрировать садовый или жилой дом?

Жестокие кадры. Подростки избили сверстника-инвалидаЖестокие кадры. Подростки избили сверстника-инвалида

«Шашлык, ты куда бежишь?»«Шашлык, ты куда бежишь?»

В воскресенье на Парковом перекроют движение транспортаВ воскресенье на Парковом перекроют движение транспорта

Могилы затопило: на Северном кладбище обустраивают дренажную системуМогилы затопило: на Северном кладбище обустраивают дренажную систему

В Перми приставы арестовали 107 бордюрных камнейВ Перми приставы арестовали 107 бордюрных камней

Пробки уменьшатся: на ул. Луначарского стартовал заключительный этап ремонтаПробки уменьшатся: на ул. Луначарского стартовал заключительный этап ремонта

В июне в Перми изменится расписание автобусных маршрутов №23 и №71В июне в Перми изменится расписание автобусных маршрутов №23 и №71

В Перми состоялся открытый турнир по дзюдоВ Перми состоялся открытый турнир по дзюдо

Из Перми отправился «цифровой» автопробегИз Перми отправился «цифровой» автопробег

На «Сибур-Химпром» будут производить экологичный и прочный пластификаторНа «Сибур-Химпром» будут производить экологичный и прочный пластификатор

Вице-премьер Дмитрий Козак: «Главное, чтобы люди жили не в страхе»Вице-премьер Дмитрий Козак: «Главное, чтобы люди жили не в страхе»

Выпавшего из окна малыша удалось спастиВыпавшего из окна малыша удалось спасти

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 21.05.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 21.05.19

На заводе «Сибур-Химпром» открыли новое производствоНа заводе «Сибур-Химпром» открыли новое производство

В Закамске обстреляли 20-й автобусВ Закамске обстреляли 20-й автобус

В Перми стартовал чемпионат ФСИН по мини-футболуВ Перми стартовал чемпионат ФСИН по мини-футболу

Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную