23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка

В четверг, 23 мая, в Перми на площади у Театра-Театра в специально возводимом павильоне откроется Большая книжная ярмарка. В течение 4 дней свои книги представят 60 издательств со всей страны. На ярмарке будут представлены гуманитарная и образовательная литература, современная литература на русском языке, книги по истории России и русской революции, деловая литература, литература для детей и юношества, «Литературная Пермь» - книги о Перми и Пермском крае, книги авторов, связанных с Пермским краем. В рамках деловой программы выставки состоятся: Фестиваль детской прессы «Медиаход», поэтический фестиваль «Компрос», творческие встречи с писателями, презентации книжных новинок, мастер-классы для детей и мероприятия профессиональной тематики для сотрудников учреждений культуры и образования.

Время работы:

23–25 мая: 11:00–19:00

26 мая: 11:00–17:00



Вход свободный. С программой Большой книжной ярмарки можно познакомиться здесь.