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В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху
В пятницу, 24 мая, в приемной Президента РФ в Пермском крае будет работать «прямая телефонная линия» по вопросам организации детского отдыха в период летних каникул, в том числе порядка предоставления сертификатов и путевок в детские оздоровительные лагеря.Время работы «линии» - с 11:00 до 12:00. Номер «прямой телефонной линии»: 8 (342) 217-68-90.
Все жители Прикамья, позвонившие на «прямую линию», смогут получить рекомендации и разъяснения в режиме реального времени от представителей Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и Роспотребнадзора, представителей региональных министерств социального развития, образования и науки, здравоохранения, департамента социальной политики администрации г. Перми. Исполнение решений по всем поступившим вопросам будет взято на контроль приемной Президента РФ в Пермском крае.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в летние каникулы 2019 года в Пермском крае планируется обеспечить отдых и оздоровление не менее 280 тысячам детей. Для этого в региональном и местных бюджетах предусмотрено 740 млн рублей, что на 49 млн больше, чем в прошлом году. Во время летних каникул в Прикамье будут работать 1240 загородных, санаторных, профильных и тематических лагерей и объединений. Особое внимание в регионе уделяется летнему оздоровлению и занятости детей из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Их в Прикамье - 116 тысяч.
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