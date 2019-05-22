В Перми приставы арестовали 107 бордюрных камней

Житель Перми расплачивается с долгом транспортными средствами и дорожными бордюрами. Мужчина задолжал физлицу более 3,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в добровольном порядке должник свои финансовые обязательства не исполнял. Было установлено, что он является владельцем организации, осуществляющей деятельность по строительству автомобильных дорог. Судебному приставу удалось установить местонахождение принадлежащего должнику имущества. В результате проведенных исполнительных действий был наложен арест на 2 отечественных транспортных средства – «Нива» и «ГАЗ», а также на бордюрные камни в количестве 107 штук.

После необходимых процессуальных действий арестованное имущество будет передано на реализацию, вырученные от его продажи денежные средства направят в счет погашения задолженности.