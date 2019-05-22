В воскресенье на Парковом перекроют движение транспорта

26 мая в микрорайоне Парковый пройдет велопробег «Пермское кольцо». С 09:40 до 11:40 по маршруту велопробегабудет перекрыто движение транспорта на проспекте Парковом от улицы Переселенческой до улицы Куфонина, на улице Переселенческая от улицы Гатчинская до проспекта Паркового, а также по улице Гатчинская на участке от улицы Подлесная до улицы Василия Каменского.

С 10:00 25 мая до 11:30 26 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на всем протяжении маршрута велопробега на проспекте Парковом и улице Переселенческой.

В связи с проведение велопробега 26 мая с 09:40 до 11:40 изменится движение общественного транспорта:

- Автобусный маршрут №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» в прямом и обратном направлениях следует по улицам Куфонина, технологическому проезду вдоль проспекта Парковый, Зои Космодемьянской, Подлесной и далее по маршруту следования.

- Автобусный маршрут №12 «проспект Парковый – ОАО «ПЗСП» в направлении улицы Переселенческая следует по технологическому проезду вдоль проспекта Парковый с конечной остановкой «улица Зои Космодемьянской», в обратном направлении по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной, Куфонина и далее по маршруту следования.

- Автобусные маршруты №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» и №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» будут укорочены до пересечения улиц Василия Каменского и Зои Космодемьянской.

- Автобусный маршрут №47 «аэропорт «Бахаревка» – Мачтобаза» в прямом и обратном направлениях следует по технологическому проезду вдоль проспекта Парковый.

- Автобусный маршрут №54 «улица Мильчакова – микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях следует через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика «Гознак» по улицам Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов и Подлесной.

- Автобусные маршруты №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в прямом и обратном направлениях следуют через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика «Гознак» по улицам Локомотивной, Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Подлесной, Зои Космодемьянской, технологическому проезду вдоль проспекта Парковый, Куфонина, далее по маршруту следования.

- Троллейбусный маршрут №10 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» будет укорочен до остановочного пункта «Печатная фабрика «Гознак».