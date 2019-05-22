В июне в Перми изменится расписание автобусных маршрутов №23 и №71

С 1 июня изменится расписание автобусных маршрутов №23 «микрорайон Голованово – НПО «Искра» и №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский». Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, по просьбам жителей микрорайона Голованово на маршруте №23 «микрорайон Голованово – НПО «Искра» изменится расписание маршрута следования. В будние дни первый рейс будет отправляться в 6:50 вместо 07:10. Автобусный маршрут №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» перейдет на летний режим работы – количество рейсов сократится, в связи с сезонным снижением пассажиропотока.