В июне в Перми изменится расписание автобусных маршрутов №23 и №71
С 1 июня изменится расписание автобусных маршрутов №23 «микрорайон Голованово – НПО «Искра» и №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский». Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, по просьбам жителей микрорайона Голованово на маршруте №23 «микрорайон Голованово – НПО «Искра» изменится расписание маршрута следования. В будние дни первый рейс будет отправляться в 6:50 вместо 07:10. Автобусный маршрут №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» перейдет на летний режим работы – количество рейсов сократится, в связи с сезонным снижением пассажиропотока.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Из Перми отправился «цифровой» автопробег
В Перми прокуратура потребовала закрасить на фасадах зданий рекламу наркотиков
В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку
Если наступит жара, в Прикамье ограничат движение большегрузов
Под Соликамском столкнулись два автобуса
В Перми планируется обновить остановки общественного транспорта
Возле пермской мэрии заметили Человека-паука
От клещей уже пострадало более 2700 жителей Прикамья
Авиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в Анталью
Житель Прикамья поджег дом, где находилась женщина с двумя детьми
Добавить комментарий: