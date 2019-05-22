Из Перми отправился «цифровой» автопробег

Сегодня утром из Перми отправился 12-й ежегодный автопробег Союза операторов связи Пермского края. На 7 автомобилях участники преодолеют маршрут Пермь-Березники-Губах-Пермь (всего - 500 км). Мероприятие посвящено 160-летию изобретателя радио Александра Попова. Девиз автопробега: «Цифровые услуги - населению. Переходим на цифровое эфирное вещание в Пермском крае». Участники протестируют обеспеченность услугами подвижной радиосвязи, телефонной и почтовой связи, цифрового телевизионного и радиовещания в населенных пунктах по пути следования автопробега.

Напомним, Пермский край перейдет на «цифру» уже с 3 июня. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на приём цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. Услуга цифрового телевидения от аналогового отличается качеством и четкостью вещания, при этом она не предусматривает абонентской платы. Задача цифрового эфирного телевидения заключается в том, чтобы любой гражданин России получил возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплекса: Первый канал, Россия 1, МатчТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, РенТВ, Спас, СТС, Пятница, ТВ3, Домашний, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.

Таким образом, в бесплатном цифровом эфире в Прикамье из региональных каналов будет только ГТРК «Пермь» - наши программы будут и дальше выходить на «России 1» и «России 24».

Добавим, что в Пермском крае открыта «горячая» линия по вопросам перехода на цифровое телевидение. Позвонив по номеру 8-800-555-05-53 жители края могут оставить заявку на подключение оборудования, а также обратиться за помощью по подключению к «цифре» к волонтерам, работающим в регионе.

Затраты на покупку необходимого оборудования компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающих социальную пенсию. Размер социальной поддержки для покупки цифровой приставки к телевизору составит до 1000 рублей. Тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, выплата составит до 6000 рублей для покупки спутниковой тарелки. Заявление о предоставлении компенсации необходимо направить в одно из Территориальных управлений министерства социального развития Пермского края.