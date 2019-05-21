В Перми прокуратура потребовала закрасить на фасадах зданий рекламу наркотиков

В Перми прокуратура потребовала убрать с фасадов зданий рекламу наркотиков. В ходе надзорных мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района, на стенах 10 жилых многоквартирных домов обнаружены множественные надписи, граффити, а также тексты пропагандирующие распространение наркотических веществ.

Учитывая, что вопросы благоустройства, а также содержания жилищного фонда относится к компетенции органов местного самоуправления и управляющих организаций, прокурором руководителям 3-х управляющих компаний внесены представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены, удовлетворены, нарушения устранены в полном объеме, фасады зданий приведены в нормативное состояние, сообщили в прокуратуре Пермского края.