В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку

В Перми задержан 15-летний подросток из Курганской области. Он разыскивался по подозрению в убийстве собственного дедушки. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, 1 мая юноша находился в гостях у своего деда в частном доме города Куртамыш. В ходе ссоры подросток руками задушил 64-летнего мужчину. "После совершения убийства молодой человек покинул Курганскую область, впоследствии был задержан в Перми", - говорится в сообщении. Как заявили в ведомстве, в ходе допроса юноша полностью признал вину. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения.