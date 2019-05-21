В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку
В Перми задержан 15-летний подросток из Курганской области. Он разыскивался по подозрению в убийстве собственного дедушки. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, 1 мая юноша находился в гостях у своего деда в частном доме города Куртамыш. В ходе ссоры подросток руками задушил 64-летнего мужчину. "После совершения убийства молодой человек покинул Курганскую область, впоследствии был задержан в Перми", - говорится в сообщении. Как заявили в ведомстве, в ходе допроса юноша полностью признал вину. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения.
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