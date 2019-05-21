← Под Соликамском столкнулись два автобуса
В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку →
Если наступит жара, в Прикамье ограничат движение большегрузов
С 20 мая по 31 августа на дорогах федерального и регионального значения введут ограничение движения тяжеловесного транспорта, если дневная температура превысит 32°C. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Причина ограничений - угроза появления колеи на дорогах.
На территории Пермского края ограничение коснется следующих федеральных дорог: Пермь-Екатеринбург, подъезд к городу Пермь от трассы М-7 «Волга», Нытва-Кудымкар и Киров-Пермь.
Основанием для введения ограничений будут служить данные Росгидромета. Это коснется транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает допустимый уровень. Так, для автодорог, рассчитанных на нагрузку в 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонн, или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более 1 метра.
В случае 32-градусной жары движение такого транспорта будет возможно с 22:00 до 10:00 при условии специального разрешения на провоз тяжеловесного груза. Дорожные знаки выставляться не будут, особые требования прописываются в специальном разрешении.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Под Соликамском столкнулись два автобуса
В Перми планируется обновить остановки общественного транспорта
Возле пермской мэрии заметили Человека-паука
От клещей уже пострадало более 2700 жителей Прикамья
Авиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в Анталью
Житель Прикамья поджег дом, где находилась женщина с двумя детьми
В ночь на 23 мая на Чусовском мосту вновь будет закрыто движение
Отомстили спустя 3 года. В Прикамье два брата до смерти избили обидчика
Для борьбы с нелегальными такси запущен новый сервис «Таксомотор Пермского края»
В Прикамье разработают единое школьное меню
Добавить комментарий: