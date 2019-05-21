Если наступит жара, в Прикамье ограничат движение большегрузов

С 20 мая по 31 августа на дорогах федерального и регионального значения введут ограничение движения тяжеловесного транспорта, если дневная температура превысит 32°C. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Причина ограничений - угроза появления колеи на дорогах.

На территории Пермского края ограничение коснется следующих федеральных дорог: Пермь-Екатеринбург, подъезд к городу Пермь от трассы М-7 «Волга», Нытва-Кудымкар и Киров-Пермь.

Основанием для введения ограничений будут служить данные Росгидромета. Это коснется транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает допустимый уровень. Так, для автодорог, рассчитанных на нагрузку в 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонн, или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более 1 метра.

В случае 32-градусной жары движение такого транспорта будет возможно с 22:00 до 10:00 при условии специального разрешения на провоз тяжеловесного груза. Дорожные знаки выставляться не будут, особые требования прописываются в специальном разрешении.