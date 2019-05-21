Сегодня утром под Соликамском столкнулись два автобуса. Один из них обслуживал местный маршрут №24, другой должен был следовать в Пермь. По предварительным данным, междугородний автобус «догнал» рейсовый. В результате столкновения пострадали 3 пассажира. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

