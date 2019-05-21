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← В Перми планируется обновить остановки общественного транспорта

Под Соликамском столкнулись два автобуса

фото: "Типичный Соликамск"/vk.com

Сегодня утром под Соликамском столкнулись два автобуса. Один из них обслуживал местный маршрут №24, другой должен был следовать в Пермь. По предварительным данным, междугородний автобус «догнал» рейсовый. В результате столкновения пострадали 3 пассажира. Сотрудники ГИБДД  выясняют обстоятельства происшествия.

фото: "Типичный Соликамск"/vk.com

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 21.05.2019 в 13:16 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми планируется обновить остановки общественного транспорта

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