В Перми планируется обновить остановки общественного транспорта

В Перми разрабатывается программа комплексного обновления остановок. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорт, до 2023 года планируется построить 30 новых остановочных пунктов и установить 70 новых остановочных павильонов. Для этого выделено порядка 68,7 млн рублей. Предполагается, что павильоны будут устанавливаться из прочных материалов в едином архитектурном стиле. Также они должны будут вмещать от 40 до 135 человек единовременно, оснащаться лавочками и урнами, а также быть двух типов размещения: для полноразмерных и узких посадочных площадок.

Кроме того, в этот период будет выделено свыше 15 млн рублей на текущий ремонт имеющихся остановок. На 2019 год из бюджета дополнительно выделено порядка 12 млн рублей на ремонт 114 объектов. Перечень остановочных пунктов для благоустройства сейчас формируется с учетом потребностей жителей и планируемых изменений маршрутной сети. Также на этот год запланирована передислокация 55 павильонов с последующим ремонтом на пустые площадки в отдаленные микрорайоны города.

Также изменения предполагают организацию основных транспортно-пересадочных пунктов, переходы между которыми планируется установить в пределе не более 100-150 метров. Например, такими пунктами станут остановки «станция Пермь-2», «Драмтеатр», «Ипподром», «ул. 1905 года», «пл. Дружбы» и так далее.

В программу будет включено и обустройство 8 разворотных колец для автобусных маршрутов. На ближайшие 3 года запланировано обустройство участков в районе улицы Маяковского, 53, ж/д ст. Левшино, улицы Героев Хасана (Липовая гора), площади Дружбы, улицы журналиста Дементьева (перенос от остановки «Запруд»), остановки «Театр Ироничная компания», деревни Голованово, микрорайона Новобродовский.