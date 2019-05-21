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От клещей уже пострадало более 2700 жителей Прикамья
С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратились 2706 человек, в том числе 601 ребенок, пострадавших от укусов клещами. Из них за предыдущую неделю - 1920 человек, в том числе 384 детей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, обращаемость от укусов клещей в 2 раза выше аналогичного периода прошлого года, но не превышает максимальных среднемноголетних значений. На сегодняшний день исследование клещей в крае проводится в 16 лабораториях. По результатам лабораторных исследований 1,2% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 31,5% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 5,1% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% гранулоцитарным анаплазмозом человека.
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