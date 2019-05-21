Авиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в Анталью

В этом отпускном сезоне рейсы из Перми в Анталью от авиакомпании «Победа» выполняться не будут. Об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на представителей авиаперевозчика. По словам специалистов авиакомпании, принято решение снять полетную программу из Перми в Анталью, взамен будут расширены предложения по другим направлениям. Так, полеты в Сочи из краевой столицы стали ежедневными, три раза в неделю будет выполняться рейс в Батуми и четыре раза в неделю – в Анапу.

Как пишет «Business Class», до отмены полетов в Анталью, пермяки уже успели забронировать билеты. В авиакомпании предупредили, что всем клиентам предложат полный возврат средств или рейс другого перевозчика.