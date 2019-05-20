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← В ночь на 23 мая на Чусовском мосту вновь будет закрыто движение

Житель Прикамья поджог дом, где находилась женщина с двумя детьми

фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В Прикамье будут судить 33-летнего жителя Сивинского района, который пытался убить женщину и двоих ее детей. Как сообщили в региональном следственном управлении, в ночь на 13 декабря 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений решил убить свою сожительницу и двоих  её детей, в возрасте 5 месяцев и 12 лет, а также сжечь их дом  с находящимся в нем имуществом. С этой целью он  отсоединил редуктор газового бытового баллона и поджег его, направив  пламя на деревянную стену жилого дома, в котором в это время спали сожительница и ее дети. После возгорания дома обвиняемый скрылся. Довести свой умысел на убийство до конца он не сумел, поскольку женщине и её детям  из горящего дома удалось спастись. Дом и находившееся в нем имущество были полностью уничтожены огнем. 

В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью,общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба) завершено. Материалы переданы в суд.

 

Метки: в Пермском крае, Преступления

Опубликовано: 20.05.2019 в 17:51 в рубрике - Новости T7-inform

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