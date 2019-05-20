Житель Прикамья поджог дом, где находилась женщина с двумя детьми

В Прикамье будут судить 33-летнего жителя Сивинского района, который пытался убить женщину и двоих ее детей. Как сообщили в региональном следственном управлении, в ночь на 13 декабря 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений решил убить свою сожительницу и двоих её детей, в возрасте 5 месяцев и 12 лет, а также сжечь их дом с находящимся в нем имуществом. С этой целью он отсоединил редуктор газового бытового баллона и поджег его, направив пламя на деревянную стену жилого дома, в котором в это время спали сожительница и ее дети. После возгорания дома обвиняемый скрылся. Довести свой умысел на убийство до конца он не сумел, поскольку женщине и её детям из горящего дома удалось спастись. Дом и находившееся в нем имущество были полностью уничтожены огнем.

В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью,общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба) завершено. Материалы переданы в суд.