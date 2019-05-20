В ночь на 23 мая на Чусовском мосту вновь будет закрыто движение

В ночь с 22 на 23 мая с 0:00 до 04:00. часов на Чусовском мосту вновь будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта. Как сообщили в региональном минтрансе, продолжаются работы по устранению дефектов сталежелезобетонного пролетного строения моста через реку Чусовая. Уже отремонтированы 5 из 16 участков. Окончание работ планируется завершить до 28 июня. Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня.