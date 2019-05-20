Отомстили спустя 3 года. В Прикамье два брата до смерти избили обидчика
В Верещагинском районе будут судить двух братьев, которые обвиняются в жестоком избиении 60-летнего мужчины. Три года назад он тяжело ранил одного из братьев ножом. По приговору суда мужчина отбыл наказание. Однако братья решили по-своему разобраться с обидчиком. Как рассказали в региональном управлении СКР, в начале января 2019 года на территории Зюкайского сельского поселения, братья напали на улице на мужчину и избили его. Применяя физическую силу, обвиняемые усадили потерпевшего в свой автомобиль и повезли к своему родственнику. По пути следования, и по прибытию на место, братья продолжали избивать потерпевшего. От полученных тяжелых травм мужчина скончался. С целью сокрытия следов совершенного преступления братья вывезли и выбросили тело в лесном массиве, где оно позже было обнаружено местными жителями.
На время следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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