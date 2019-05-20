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Для борьбы с нелегальными такси запущен новый сервис «Таксомотор Пермского края»
В Прикамье запущен новый сервис «Таксомотор Пермского края». Оформив заказ на такси, теперь можно проверить, имеется ли разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на соответствующее транспортное средство. Сделать это можно на официальном сайте министерства транспорта Пермского края http://mintrans.permkrai.ru/, кликнув на баннер «Проверка наличия разрешения на деятельность такси» и введя в поле государственный регистрационный номер назначенного автомобиля.
Сервис «Таксомотор Пермского края» направлен на пресечение деятельности нелегалов. Наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров предусматривает обязанность перевозчика осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителя и предрейсовый (послерейсовый) технический осмотр автомобиля, что является основой безопасных перевозок, рассказали в региональном минтрансе. В случае отсутствия разрешения, пассажир вправе отказаться от поездки и направить с помощью сервиса жалобу для принятия соответствующих мер.
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