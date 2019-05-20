К началу учебного года в Прикамье разработают единое школьное меню. Такое поручение дал губернатор Максим Решетников во время рабочей поездки в Березники. Глава региона пообщался с руководством одного из учебных заведений и поинтересовался организацией питания школьников. Директор школы рассказала, что в питании бюджетников и детей, родители которых оплачивают обеды, есть небольшая разница. По словам директора, родители обращались с просьбой выровнять меню. Как сообщили в региональном министерстве образования, глава Прикамья дал поручение к началу следующего учебного года разработать рекомендации для муниципалитетов по единому 10-ти дневному сбалансированному меню питания школьников, чтобы стоимость у тех, кто питается бесплатно и тех, кто самостоятельно оплачивает обед, была одинаковая.