Глава Перми проведет прием жителей в Свердловском районе
Глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прием жителей в Свердловском районе. Открытый прием состоится 23 мая в школе №42 (улица Нестерова, 18) в 18:00. Как сообщили в администрации Перми, глава города лично примет обращения пермяков, даст поручения своей команде по решению вопросов, которые поступят на встрече.
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