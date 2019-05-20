В Перми пройдут XXI Кирилло-Мефодиевские чтения
21 мая в 11:00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25) откроются Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения, приуроченные к празднованию Дней славянской письменности и культуры. По словам организаторов, цель проведения чтений – привлечение внимания молодежи к традициям просветительства и его значения для укрепления нравственных основ общества, изучение истории Пермского края. Исследовательские работы и сообщения участников будут представлены на шести секциях: «Литературоведение», «История», «Краеведение», «Культура и искусство», «Духовно-нравственное воспитание». Отдельно выделена категория детей-учащихся 2-6 классов. Секция детских чтений включает такие направления, как «Литература», «Культура и искусство», «История и краеведение». Детская секция пройдет на базе Краевой детской библиотеки (ул. Сибирская,11).
Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения проводятся в рамках Дней славянской письменности и культуры, которые проходят в Перми с 13 по 24 мая. Культурная программа праздничных мероприятий включает пешеходную экскурсию к бывшим Королевским номерам (ул. Сибирская, 5), экскурсию в «Музей Архиерейского квартала», спектакль «Лабиринт» православного театра «Вера».
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