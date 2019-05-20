На перекрестке улиц Максима Горького и Швецова организовано круговое движение
В Перми на перекрестке улиц Максима Горького и Швецова организовано круговое движение. Приоритет отдан транспорту, который движется по кольцу. Как сообщили в администрации Перми изменения введены для повышения безопасности водителей и пешеходов, а также пропускной способности перекрестка. Пока кольцо выстроено пластиковыми дорожными блоками. После анализа дорожной ситуации будет принято решение о целесообразности строительства центрального островка в асфальтобетонном исполнении.
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