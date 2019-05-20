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В Перми 22 мая будет запрещена продажа алкоголя
В Перми 22 мая будет запрещена продажа алкоголя. В этот день для учеников 9-х и 11-х классов пройдут «Последние звонки». В соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10.10.2011 №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в день проведения «Последних звонков».
Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.
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