Сначала застрелили собаку, потом ее хозяина. Вынесен приговор двум жителям Октябрьского района

В Прикамье вынесен приговор двум жителям Октябрьского района. Один обвинялся в убийстве и незаконном приобретении оружия, второй в укрывательстве преступления. Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, 13 марта 2018 года в вечернее время, после употребления спиртного, 42-летний осужденный с целью убийства своего знакомого на почве личных неприязненных отношений вооружился незаконно хранящимся у него малокалиберным карабином, и вместе со своим 34-летним односельчанином пришел к дому потерпевшего. Во дворе застрелил сторожевую собаку, ворвался в дом, где из карабина произвел два прицельных выстрела в хозяина. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого второй осужденный собрал отстреленные гильзы, стёр отпечатки пальцев с карабина. Кроме этого, несмотря на реальную возможность, в правоохранительные органы о совершенном убийстве не сообщил.

Приговором суда 42-летнему осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму – в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей в доход государства.