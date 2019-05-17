В субботу в нескольких районах Перми отключат холодную воду

В субботу, 18 мая, в четырех районах Перми отключат холодную воду. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье» из-за планово-ремонтных работы без воды останутся дома по адресам:

в Ленинском районе (с 10:00 до 15:00):

БОРЧАНИНОВА, 2, 4

ЛЕНИНА, 72А,

72Б ГРИБОЕДОВА, 130



в Дзержинском районе (с 09:00 до 20:00 ):

ПАРКОВЫЙ, 25Д, 27, 27А, 29, 36, 40А, 40А/1

в Свердловском районе с 09:00 до 19:30):

КУЙБЫШЕВА, 47, 49, 50, 50А, 51, 52, 54

МЕХАНОШИНА, 6

РЕВОЛЮЦИИ, 58, 58А, 60, 60/1, 62, 62А, 64, 66

в Мотовилихинском районе (с 09:00 до 19:00):

КРУПСКОЙ, 31А

ЛЕБЕДЕВА, 43, 44, 45, 46, 47, 48

в Орджоникидзевском районе (с 09:00 до 17:00):

АЛЕКСАНДРА ЩЕРБАКОВА, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

ВАЛЕЖНАЯ, 1, 13, 15, 3, 5, 7

ОРГАЛИТОВАЯ, 3, 4, 6, 7

ПЕСОЧНАЯ, 1, 12, 14, 16, 18, 1В, 22, 8