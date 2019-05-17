В эти выходные в Прикамье ожидаются заморозки

По данным Пермского гидрометцентра: 18 и 20 мая ожидаются заморозки от 0 до -3°. В МЧС рекомендуют одеваться по погоде, избегать долгого пребывания на улице, соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Движение по трассам осуществлять с учетом дорожного покрытия.