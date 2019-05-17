В Кунгуре чиновник через премию подчиненному оплатил собственные штрафы

В Кунгурском муниципальном районе начальника управления развития инфраструктуры обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Как рассказали в региональном следственном управлении, осенью 2018 года за совершение 3 административных правонарушений, предусмотренных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) обвиняемый был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей за каждое правонарушение. Не желая оплачивать штрафы из собственных средств, начальник управления подписал распоряжение о выплате своему подчиненному премии в сумме 9 тысяч рублей. Полученные деньги подчиненный передал начальнику, которыми он оплатил штрафы. В ходе следствия причиненный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено, материалы в ближайшее время будут переданы в суд.