За графиком планового отключения горячей воды в Прикамье можно следить онлайн
В Пермском крае с момента окончания отопительного сезона начнутся плановые отключения горячей воды, сообщает краевое Министерство ЖКХ и благоустройства. Второй год подряд прикамцы смогут следитьза за их сроками через Интернет.
Чтобы узнать, когда в том или ином доме не будет горячего водоснабжения, необходимо перейти по ссылке и ввести адрес. Если дом не будет обнаружен на карте, об этом необходимо сообщить в раздел «Обратная связь».
Напомним, горячую воду летом отключают для подготовки к новому отопительному сезону. Эти работы направлены на поддержание системы централизованного теплоснабжения в безаварийном состоянии в холодное время года – с октября по апрель включительно.
Вопросы по отключению воды (плановому или аварийному) можно задать по одному из номеров:
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» – (342) 2100-680 или 068 (со стационарных телефонов);
Инспекция государственного жилищного надзора – 8 (342) 236-21-31.
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