20 мая в Перми, Чернушке и Ильинском временно отключат теле- и радиоэфир

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС) информирует, что 20 мая в связи с проведением профилактических работ на радиотелевизионной передающей станции в г. Перми, расположенной по адресу: ул. Техническая, д.7, планируется отключение технических средств, задействованных в трансляции сигнала.

В г. Перми (отключение аналогового эфирного сигнала с 9 до 19 часов): «Первый канал», «Россия-1», «Россия-К», «ЧЕ», «Супер», «НТВ», «ТВ Центр», «Матч ТВ», «Петербург 5 канал», «Домашний», «ТНТ», «СТС», «Звезда», «Ю-ТВ», «Рифей», «Россия-24», «Ветта», «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «Радио Вера», «Новое радио», «Европа+», «Наши песни».

В г. Чернушка: отключение с 10 до 16 часов, первый и второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ.

В п. Ильинский: отключение с 9 до 18 часов, ТВК: Первый канал, Радио России, Россия-1, первый и второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ.

РТРС приносит извинения за возможные неудобства.