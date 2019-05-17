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Несколько дней скрывался в тайге. В Гайнском районе подозреваемый в убийстве сдался полиции

В Гайнском районе в правоохранительные органы с повинной явился подозреваемый в совершении убийства. Как рассказали в краевом ГУ МВД, 33-летний мужчина скрывался в течение нескольких дней в тайге. Розыск злоумышленника затруднялся тем, что он – рыбак и охотник, хорошо ориентировался в местных лесах. Стражи порядка выставили кордоны по территории, где велись поисковые мероприятия. На задержание были ориентированы личный состав районной полиции и прибывшие в Гайны сотрудники регионального МВД. Через родственников правоохранители убедили мужчину добровольно явиться в следственные органы.

Установлено, что 3 мая в вечернее время подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым и его сожительницей в лесном домике. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 33-летний гражданин взял гладкоствольное ружье и выстрелил оппоненту в голову. Потерпевший скончался на месте. Для того, чтобы скрыть следы преступления, мужчина, угрожая оружием, заставил женщину помочь ему утопить труп в реке.

Изначально напуганная женщина утверждала, что ее сожитель пропал без вести. Однако в ходе опроса сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина стал жертвой преступления. 9 мая тело погибшего с огнестрельным ранением головы извлекли из воды реки Тимшер. Правоохранители выяснили, что ружье, из которого предположительно убит мужчина, не зарегистрировано.

Гайнским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство). Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Метки: в Пермском крае, Преступления

Опубликовано: 17.05.2019 в 10:29 в рубрике - Новости T7-inform

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