В «Ночь музеев» будет продлена работа общественного транспорта

На время проведения «Ночи музеев» будет продлена работа общественного транспорта. 18 мая выставочные залы, арт-пространства, галереи, театры и другие площадки города подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, для удобства гостей и жителей города будет продлена работа общественного транспорта.

На автобусном маршруте №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1» добавлены рейсы в 23:30 от остановки «микрорайон Нагорный» и в 00:08 от остановки «станция «Пермь-1».

На трамвайном маршруте №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод» добавлены отправления в 23:50 от остановки «станция «Пермь-2» и в 00:40 от остановки «ОАО «Вагоноремонтный завод».

На трамвайном маршруте №11 «станция «Осенцы» – микрорайон Висим» добавлены рейсы в 23:20 от остановки «Школа №107» и в 00:31 от остановки «микрорайон Висим» (следует до депо «Балатово»).