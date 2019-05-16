Улицу Пермскую открыли для движения транспорта, но в городе все равно 10-бальные пробки

Сегодня, в вечерний час пик, пробки в Перми достигли 10 баллов, по данным сервиса Яндекс. Пробки. Напомним, дорожную ситуацию осложнило перекрытие движения по ул. Луначарского (от Компроса до ул. Газеты Звезда) – там энергетики переукладывают теплосети. Работы продлятся до 10 июня. В качестве компенсаторной меры глава Перми поручил запустить движение транспорта по улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» в сторону улицы Сибирской. Напомним, ранее этот участок использовался как пешеходный. В течение недели были установлены знаки одностороннего движения и запрета остановки и стоянки. Компания «Новогор-Прикамье» оперативно восстановила дорожное покрытие после раскопки на пересечении с Компросом. Сегодня движение там было запущено.

Как сообщили в администрации Перми, после ремонта улицы Пермской от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда, который будет выполнен в этом году, по ней будет открыто движение в обоих направлениях, организованы парковочные места и обустроены тротуары.