Улицу Пермскую открыли для движения транспорта, но в городе все равно 10-бальные пробки
Сегодня, в вечерний час пик, пробки в Перми достигли 10 баллов, по данным сервиса Яндекс. Пробки. Напомним, дорожную ситуацию осложнило перекрытие движения по ул. Луначарского (от Компроса до ул. Газеты Звезда) – там энергетики переукладывают теплосети. Работы продлятся до 10 июня. В качестве компенсаторной меры глава Перми поручил запустить движение транспорта по улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» в сторону улицы Сибирской. Напомним, ранее этот участок использовался как пешеходный. В течение недели были установлены знаки одностороннего движения и запрета остановки и стоянки. Компания «Новогор-Прикамье» оперативно восстановила дорожное покрытие после раскопки на пересечении с Компросом. Сегодня движение там было запущено.
Как сообщили в администрации Перми, после ремонта улицы Пермской от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда, который будет выполнен в этом году, по ней будет открыто движение в обоих направлениях, организованы парковочные места и обустроены тротуары.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Кировском районе 17 и 18 мая пройдут городские ярмарки
В Перми эвакуировали департамент градостроительства и архитектуры
В Березниках лесничий разрешил знакомому вырубить лес на 7 млн рублей
Облил бензином и поджег. В Прикамье мужчину будут судить за жестокое убийство
«Вы выиграли валенки!». Жительницу Пермского района обманули победой в интернет-конкурсе
В Перми кПерми капитально отремонтируют стадион «Авангард»
Пострадавший при взрыве на «Азоте» стал фигурантом уголовного дела
В Перми вынесен приговор жителям Екатеринбурга, грабившим салоны сотовой связи
18 мая в четырех районах Перми отключат холодную воду
В выходные в центре Перми из-за «Забега.рф» перекроют движение транспорта
Добавить комментарий: