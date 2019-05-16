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В Кировском районе 17 и 18 мая пройдут городские ярмарки
17 и 18 мая в Кировском районе (улица Ласьвинская, 18) пройдут городские ярмарки. Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», жители города смогут приобрести разнообразные сладости, в том числе здорового питания, мясную и молочную продукцию, мед, разнообразные чаи. Кроме того, будет представлен большой ассортимент картофеля, многолетних кустарников и цветов. Также народные мастера представят множество видов сувениров и изделий ручной работы: вышивку, расписные глиняные свистульки, керамические игрушки, головные уборы и одежду. Гости ярмарки смогут приобрести изделия из металла с гравировкой, а также сделать заказ на ее исполнение.
Добавим, что в течение года администрация города проведет 124 ярмарочных мероприятия в разных районах.
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