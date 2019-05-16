В Березниках лесничий разрешил знакомому вырубить лес на 7 млн рублей

В Березниках полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий на производственной базе, принадлежащей одному из подозреваемых, был выявлен склад древесины объемом 1700 куб.м. без надлежащих документов. В результате патрулирования лесного массива обнаружено место незаконной рубки вблизи д. Овиново. Размер причиненного ущерба составил около 7 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в совершении противоправных действий подозреваются двое местных жителей 1962 и 1961 годов рождения. Один из них, являясь лесничим, предоставил обратившемуся к нему знакомому делянку для незаконной вырубки леса. После этого злоумышленник вместе с бригадой рабочих, не знающих о незаконном характере его действий, спилил деревья и вывез их для продажи жителям окрестностей.

В настоящее время производство предварительного расследования продолжается.