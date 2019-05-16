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Облил бензином и поджег. В Прикамье мужчину будут судить за жестокое убийство
В Пермском крае на скамье подсудимых предстанет 31-летний житель Чердынского района. Он обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Как рассказали в региональном следственном управлении, днём 17 сентября 2018 года обвиняемый находился в лесу вблизи посёлка Керчевский Чердынского района, где в компании вместе со знакомыми распивал спиртные напитки. В это время между ним и присутствовавшим там же его знакомым 1988 года рождения произошел конфликт. Во время ссоры завязалась драка, в ходе которой обвиняемый ножом нанес удар в грудь потерпевшего, который упал на землю. После чего, облил его автомобильным бензином и поджег. Попытавшись погасить пламя на своей одежде, потерпевший встал и побежал в лесной массив, но обвиняемый, догнал его и вновь облил бензином, усиливая тем самым горение. От полученных телесных повреждений потерпевший, через два дня скончался в больнице.
В ходе предварительного следствия допрошено более 20 свидетелей, проведено 6 очных ставок, 10 судебных экспертиз, три осмотра места происшествия, три проверки показаний на месте. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.
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